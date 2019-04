Nach Brand von Notre-Dame So sicher ist die Waiblinger Michaelskirche

Waiblingen. Der Brand von Notre-Dame in Paris hat Menschen in aller Welt geschockt. Vermutet wird, dass die Brandursache in Zusammenhang steht mit den Sanierungsarbeiten an der berühmten Kathedrale. Das lässt an die Michaelskirche in Waiblingen denken, die derzeit ebenfalls saniert wird. Anlass für einen Blick in den Dachstuhl.