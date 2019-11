Nach Bürgermeisterwahl in Kernen Thomas Hornauers nächste Niederlage

„Fragen wir ihn doch, ob er sich im Interesse unserer Gemeinde mit der Entscheidung zufrieden gibt“, regte Ebbe Kögel (Parteifreies Bündnis) an, schließlich sitze Hornauer ja im Publikum. „Darf ich was sagen?“, fragte der Plüderhäuser daraufhin. „Nein“, antwortete Hauptamtsleiter Reichmann. Das sei gegen die Regeln des Rats. Woraufhin Hornauer sich ohne Murren fügte, die Sitzung sogar noch eine ganze Weile mitverfolgte und nur noch einmal auffiel, als eines seiner Telefone bimmelte.

Doch zurück zur Kommunalpolitik: Einstimmig beschlossen die Räte, Benedikt Paulowitsch ab 15. November zunächst als Amtsverweser der Gemeinde Kernen zu bestellen und somit „den Wählerwillen zu vollziehen“, wie es der Beigeordnete Peter Mauch ausdrückte. Paulowitsch, der bei der Bürgermeisterwahl am 29. September auf 55 Prozent der Stimmen gekommen war und so den amtierenden Bürgermeister Stefan Altenberger (43,5 Prozent) nach 16 Jahren überraschend aus dem Amt gekegelt hatte, darf sich Bürgermeister nennen und kann seine Amtsgeschäfte weitestgehend ohne Einschränkungen erledigen. Allerdings hat er im Gemeinderat kein Stimmrecht, bis in letzter Instanz über die Gültigkeit seiner Wahl entschieden wurde.

Fällt diese endgültige Entscheidung, vermutlich des Verwaltungsgerichts, positiv aus, wird Paulowitsch vom CDU-Gemeinderat und stellvertretenden Bürgermeister Helmut Heissenberger in öffentlicher Sitzung verpflichtet.