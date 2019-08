Stuttgart.

Erst ein Kabelbrand, dann eine Signalstörung: Die S-Bahnen waren schon am Sonntag und Montag gewaltig aus dem Takt geraten . Und auch am Dienstag bekommen Bahnfahrer noch die Auswirkungen zu spüren. Laut dem Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) besteht die Signalstörung an einer Tunnelrampe weiterhin. Bis zum Betriebsschluss der Bahnen am Dienstagabend komme es demnach zu Einschränkungen. Die Linien S1, S2, S3, S4, S5 verkehren nur im Halbstundentakt. Lediglich die Linien S6 und S60 verkehren regulär nach Fahrplan.