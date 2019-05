Nach dem Absturz in die 2. Liga So geht es jetzt beim VfB Stuttgart weiter

Einen der bittersten Momente seiner Fußball-Karriere verarbeitete Thomas Hitzlsperger in seinem Büro. Noch bevor sich die Absteiger des VfB Stuttgart am Dienstagnachmittag zu einem letzten Gespräch versammelten, grübelte der Sportvorstand im Clubzentrum über das Debakel seines am Boden liegenden Traditionsvereins.

Imageschaden für den Traditionsverein

Der 37-Jährige steht nach dem dritten VfB-Absturz in die Zweitklassigkeit vor einer riesigen Herausforderung: Mannschaft, Trainer, Finanzen - fast alles wird sich in den nächsten Wochen verändern. Und Hitzlsperger muss diesen Umbruch und den enormen Imageschaden seines Clubs im Eiltempo abarbeiten.

"Wir wollten das tunlichst vermeiden, aber konnten das nicht vermeiden. Das ist jetzt unser Job, vorwegzugehen und zu schauen: Wie schaffen wir das?", sagte Hitzlsperger nach dem 0:0 im Relegationsrückspiel beim 1. FC Union Berlin. Ihm und Sportdirektor Sven Mislintat bleibt dafür jedoch kaum Zeit. Denn schon am letzten Juli-Wochenende startet die 2. Liga in die neue Saison.