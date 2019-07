Nach dem Dietrich-Rücktritt Klinsmann-Rückkehr zum kriselnden VfB?

Jürgen Klinsmann wird sich beim VfB Stuttgart nicht bewerben. Aber natürlich bekommt der frühere Bundestrainer das Chaos bei seinem Herzensclub auch in seiner Wahlheimat Kalifornien mit. Erst der Abstieg, dann der peinliche Abbruch der Mitgliederversammlung und nun der Rücktritt von Präsident Wolfgang Dietrich : Die Schwaben schlittern von einer Krise in die nächste, und Klinsmann verfolgte das bisher still, aber sicher nicht mit Freude. Andererseits: Die Voraussetzungen für eine Rückkehr des 54-Jährigen waren vielleicht noch nie so günstig wie derzeit.

Das sagt Klinsmanns Berater zu den Gerüchten

"Wenn jemand vom VfB Stuttgart anruft - egal aus welchem Grund - wird er immer ans Telefon gehen. So war das auch in der Vergangenheit immer", sagte sein Medienberater Roland Eitel am Dienstag. Kurz darauf legte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann als bekennender VfB-Fan in seinem Werben um Klinsmann nach. "Ich fände, das wäre einfach eine super Lösung", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Ihn veranlasse aber nichts zu dem Glauben, dass Klinsmann dem Vorschlag folgen könnte. Er habe nur einen Wunsch geäußert.

Über einem Foto von sich selbst mit VfB-Schal in einer Stuttgarter Straßenbahn hatte Kretschmann zuvor auf Facebook geschrieben, der VfB brauche jetzt eine Persönlichkeit mit Fußballkompetenz. "Jemand der von hier kommt, der zusammenführt und hinter dem sich die ganze VfB-Familie versammeln kann." Und da würde ihm als VfB-Fan auch schon jemand einfallen, "den ich letztes Jahr in Kalifornien getroffen habe und der den Brustring definitiv im Herzen trägt." Damit spielte Kretschmann auf eine Begegnung mit Klinsmann 2018 an.