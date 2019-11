Nach der Remstal-Gartenschau Hunderte Waiblinger Holzbienen suchen Zuhause

Nun, nach Ende der Gartenschau, soll für die Bienen, die auf öffentlichen Flächen stehen, ein Platz für den Winterschlaf gesucht werden: Bis zum 24. November können diejenigen, die sich fleißig an der Bienen-Malaktion beteiligt haben und ihre „eigene“ Biene in Waiblingen entdeckt haben, diese mit nach Hause nehmen. Von 25. November an haben dann alle, die gern eine der übrigen bunten Bienen als Andenken an die Gartenschau haben möchten, eine Woche lang die Gelegenheit, sich ihre Lieblings-Biene von den öffentlichen Flächen auszusuchen. Anschließend werden die Bienen, die bis dahin noch stehen sollten, durch den städtischen Betriebshof eingesammelt.

Vielleicht entdeckt man dann die ein oder andere Holzbiene auch im nächsten Frühjahr wieder in den Gärten der Waiblinger. Fragen können per Mail an gartenschau@waiblingen.de geschickt werden.