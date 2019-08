Nach der Remstal-Gartenschau Unterer Marktplatz in Schorndorf wird wieder Parkplatz

Nachdem sich in den letzten Tagen sowohl die SPD-Fraktion als auch die CDU-Fraktion zur möglichen Zukunft des derzeit als Gartenschau-Entrée genutzten Unteren Marktplatzes geäußert hatten – die SPD in Richtung „erstmal den jetzigen Zustand belassen“, die CDU in Richtung „erst mal wieder den alten Zustand herstellen“ –, deutete eigentlich nichts darauf hin, dass quasi von einem Tag auf den anderen eine Entscheidung fallen könnte. Dass aber genau das passiert ist, begründet Oberbürgermeister Matthias Klopfer damit, dass für den Fall, dass das für die Gartenschau errichtete Podest zurückgebaut und die Fläche zum Parken freigeräumt werden sollte, jetzt eine Auftragsvergabe erfolgen müsste. Also hat Klopfer kurzerhand per Mail ein Stimmungsbild eingeholt – mit einem relativ klaren Mehrheitsvotum: CDU, FDP/FW, Grüne und Einzelstadträtin Andrea Sieber haben sich für den Rückbau ausgesprochen, die AfD-Fraktion hat sich der Stimme enthalten, und für die Beibehaltung des Status quo bis zu einer endgültigen Entscheidung haben sich lediglich die SPD-Fraktion und die Grüne Liste Schorndorf (GLS) ausgesprochen. Was bedeutet, dass etwa ab Mitte November auf dem Unteren Marktplatz wieder geparkt und auf der Suche nach einem Parkplatz gekreiselt werden kann.

„Wenn wir die Bürger gefragt hätten, hätten wir keine Gartenschau“

Wobei Letzteres für den Oberbürgermeister die im Vergleich zum Parken schlimmere und für alle Beteiligten stressigere Begleiterscheinung ist. Ansonsten ist Matthias Klopfers Position die, dass der alte Zustand kein Dauerzustand mehr werden darf. Dazu hat die Gartenschau-Lösung mit dem Podest und dem mit Tüchern überspannten Kulturtisch zu viele Menschen begeistert - auswärtige Besucher genauso wie Schorndorfer – und die jetzige Diskussion darüber, wieviel Aufenthaltsqualität der Untere Marktplatz auch in Zukunft braucht und wie viele Parkplätze er dann noch verträgt, erst so richtig in Schwung gebracht. Es gebe ja auch die Möglichkeit einer geteilten Lösung, sagt Klopfer, dem fürs erste eine fußgängerfreundliche Achse Bahnhof-Café Moser-Unterer Marktplatz-Rathaus vorschwebt. Zumal dann, wenn sich die CDU-Fraktion mit ihrem Vorschlag durchsetzen sollte, gleich das ganz große Rad zu drehen und in eine Planung für den Unteren Marktplatz auch das ganze Bahnhofsumfeld mitsamt eines neuen Busbahnhofs einzubeziehen. Was einen langwierigen Diskussionsprozess bis hin zu einem Gestaltungswettbewerb zur Folge haben könnte. Inwieweit da das Votum der Bürger eine Rolle spielen könnte, wie es von der CDU- und der SPD-Fraktion propagiert wird, lässt Klopfer offen. Sie zu fragen und einbeziehen, sei sicher sinnvoll, meint er und gibt gleichzeitig zu bedenken: „Wenn wir die Bürger gefragt hätten, ob wir eine Gartenschau wollen, hätten wir keine.“