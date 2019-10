Nach Gelb-Rot und derber Schiri-Schelte Zwei Spiele Sperre für VfB-Verteidiger Badstuber

Beim Zweitliga-Spiel gegen Holstein Kiel (0:1) am Sonntag hatte der ehemalige Nationalspieler in der 53. Minute zunächst Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels gesehen, anschließend schimpfte er beim Verlassen des Platzes lautstark in Richtung der Unparteiischen: "Ihr seid Muschis geworden, Muschis." Trainer Tim Walter muss also im Spitzenspiel beim HSV (26. Oktober) und im Heimspiel gegen Dynamo Dresden (3. November) ohne seinen erfahrenen Abwehrspieler auskommen. Im DFB-Pokalspiel beim HSV am nächsten Dienstag (29. Oktober) darf der 30-Jährige dagegen spielen. Badstuber muss außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro zahlen.

