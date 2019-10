Nach Diskussion im Gemeinderat Schorndorf „Ziegelfeld“ wird kein Gewerbegebiet

Eine Einschätzung, die Oberbürgermeister Matthias Klopfer prompt relativierte. „Natürlich wollen wir ins Bebauungsplanverfahren gehen“, sagte er. Und auch die Leiterin des Fachbereichs „Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr“, Gabriele Koch, machte deutlich, dass zwar nicht an eine Bebauung in nächster Zeit gedacht sei, dass sie das „Ziegelfeld“ aber schon „als Perspektive für die nächsten zehn Jahre“ sehe. Der Oberbürgermeister sprach von einem „Zeithorizont ab 2030“, wobei niemand wisse, wie lange sich so ein Planungsverfahren hinziehe – genauso wenig, wie niemand wisse, „was in zehn, 15 und 20 Jahren ist“ und ob das „Ziegelfeld“ dann überhaupt noch benötigt werde. Keinesfalls aber sei das „Ziegelfeld“ der Einstieg ins „Sündle“. Er selber, so Matthias Klopfer, „würde eine solche Ausdehnung dem Gemeinderat nicht vorschlagen“. Unter Berufung auf den viel beachteten Vortrag des Stararchitekten Prof. Dr. Werner Sobek beim Unternehmerforum sagte Klopfer, dass dessen Botschaft nicht gelautet habe, nicht zu bauen, sondern umweltschonend zu bauen. Das sei „kein Argument“ musste sich Klopfer danach aus den Reihen der Grünen auf seinen Einwand sagen lassen, dass Firmen die Stadt verlassen und woanders hingehen würden, sollten sie in der Stadt nicht bauen können. Matthias Klopfers Antwort auf den Zwischenruf: „Das muss jeder für sich selber gewichten.“

„Irgendwann wär’s mit den Gewerbeflächen sowieso zu Ende“

Stellvertretend für diejenigen, die anders gewichtet haben als der Oberbürgermeister, sprach CDU-Fraktionschef Hermann Beutel in seinem Schlusswort von einem „Paradigmenwechsel“ insofern, als bei solchen Diskussionen und Entscheidungen „in der Vergangenheit immer die Landschaft auf der Strecke geblieben“ sei. Irgendwann, so Beutels Feststellung, „ist’s mit den Gewerbeflächen sowieso zu Ende“, und jetzt komme dieses Ende halt ein bisschen früher als von manchen geplant.

Paradigmenwechsel

Ein Kommentar von Hans Pöschko

Hermann Beutel hat recht: Die Entscheidung des Gemeinderats gegen das Gewerbegebiet „Ziegelfeld“ ist nicht mehr und nicht weniger als ein Paradigmenwechsel – oder ein Wechsel auf die Zukunft, der genau zur richtigen Zeit kommt. Nicht weil’s gerade in Mode ist, alles gut zu finden, was das Etikett „Klimaschutz“ trägt, sondern weil es einfach an der Zeit ist, der zunehmenden Flächenversiegelung – und sei es auch zunächst einmal nur auf dem Papier – Einhalt zu gebieten. Und dass andere noch nicht so weit sind und vielleicht sogar darauf spekulieren, solcherart Zurückhaltung für eigene Zwecke ausnutzen zu können, sollte einen nicht davon abhalten, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu tun. Weitsichtige Kommunalpolitik zeichnet sich nicht dadurch aus, immer nur nach höheren Gewerbesteuereinnahmen zu streben.

Das Verdienst, diesen Paradigmenwechsel eingeleitet zu haben, gebührt den Grünen – und zuallererst ihrem oft unbequemen streitbaren Geist Andreas Schneider, der beim Thema Flächenverbrauch seit Jahren nicht locker lässt – ohne deshalb in jedem Fall recht zu haben. Das zwischen bestehendem Gewerbegebiet und Ortsumfahrung eingeklemmte Gewerbegebiet „Niederfeld“ in Haubersbronn ist ein Beispiel für eine absolut vertretbare Gewerbeflächenausweisung. Auch in Zukunft muss jeder Einzelfall gewissenhaft geprüft werden. Die klare Entscheidung „Ziegelfeld“ lässt aber vermuten, dass dabei künftig öfters ein anderes Ergebnis herauskommt, als das in der Vergangenheit der Fall war.