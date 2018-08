Nach EM-Finale „Gemischte Gefühle“ bei Alina Kenzel

Mit „gemischten Gefühlen“ blickt die Kugelstoßerin Alina Kenzel vom VfL Waiblingen auf ihren Wettkampf bei den Europameisterschaften am Mittwoch in Berlin zurück. 17,26 Meter reichten zu Rang neun. „Ich habe nicht das abgeliefert, was ich wollte“, sagt die 20-Jährige am Tag danach.