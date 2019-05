Nach Erdrutsch bei Walkersbach Wochenlange Vollsperrung sorgt für Unmut

Die Baumaßnahme benötige deshalb so viel Zeit, sagt Ries, weil nicht nur das Erdmaterial abgetragen werden muss. Dies sei nur der erste Schritt. Darüber hinaus werde an der Stelle auch ein Fundament aus Beton gegossen, das künftige Hangrutsche - mit denen laut einem Gutachter jederzeit gerechnet werden muss - verhindern sollen. Auf dieses Fundament werden dann noch zusätzlich Stützmauern aus grobem Schotter und Draht in einer gabionenartigen Konstruktion angebracht.

Bis diese Maßnahme abgeschlossen ist, bleiben die Walkersbacher vom Remstal abgehängt – und müssen Umwege über Alfdorf, Lorch oder Welzheim in Kauf nehmen.