Nach Ermittlungen im Hauptbahnhof Ausfälle und Verspätungen im S-Bahn-Verkehr

Um kurz nach 19 Uhr meldete der VVS, dass die Ermittlungen abgeschlossen seien und der Zugverkehr zwischen Stuttgart Hauptbahnhof Tief und Stuttgart-Schwabstraße wieder aufgenommen wurde. Es komme allerdings weiterhin zu Ausfällen und Verspätungen, "bis sich der S-Bahnverkehr rund um Stuttgart beruhigt hat". Alle Linien verkehren laut VVS bis Betriebsschluss an diesem Montag nur im Halbstundentakt.

Ein Sprecher der Bundespolizei in Stuttgart wollte am Montagabend keine näheren Angaben machen, nur so viel: Es sei eine S-Bahn abgesucht worden, "eine reine Vorsichtsmaßnahme". Der S-Bahnverkehr sei rasch wieder aufgenommen worden.