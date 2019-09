Nach Festival-Ärger in Weinstadt OB Michael Scharmann verteidigt die Stadt

„Die Stimmung war hervorragend“: Wenn sich Michael Scharmann ans Popfestival Steillage im August erinnert, dann ist er stolz auf das Erreichte. Er will dann in erster Linie nicht über das angefallene Defizit und die nur zur Hälfte verkauften Tickets reden, sondern über die positiven Aspekte – und die überwiegen aus Sicht des Weinstädter Oberbürgermeisters. Trotz der Unwetterwarnung, sagt Scharmann, seien am Freitag viele Besucher gekommen – und wurden belohnt: Erst beim letzten Lied von Michael Schulte, dem Viertplatzierten beim Eurovision Song Contest 2018, habe es zu regnen angefangen. Wichtig, sagt Scharmann, sei es der Stadt gewesen, jungen Bands eine Chance zu geben. Als das Winterbacher Zeltspektakel zum ersten Mal stattgefunden habe, da sei es auch nur von wenigen Gästen besucht worden – und heute kommen mehr als 25 000. Daher will Scharmann eine Neuauflage des Steillage-Festivals. „Wenn es ein paar Mal geklappt hat, springen auch Sponsoren auf.“

Steillage: Nur 1500 von 3000 Tickets wurden verkauft

Jochen Beglau, Leiter des Amts für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing ergänzt zudem, dass die gemeinsame Veranstaltung der Stadt mit der Popakademie Baden-Württemberg ein absolutes Novum gewesen sei. „Wir waren die erste Kommune.“ Über das genaue Defizit soll erst der Gemeinderat informiert werden. Die Abrechnung ist laut der Stadt zudem kompliziert und liegt nach deren Darstellung noch nicht vor. Unsere Zeitung hatte selbst nachgerechnet, dass bei 1500 verkauften Tickets von 3000 verfügbaren Tickets selbst im Fall, wenn alle 1500 verkauften Tickets Kombitickets waren (zum Preis von je 56 Euro), nur Einnahmen von 84 000 Euro zustande kommen können. Macht bei Netto-Ausgaben von 180 000 Euro ein Minus von knapp 100 000 Euro.