Nach fünf Jahren Vermisste Freiburgerin wieder bei ihrer Familie

"MARIA IST SEIT LETZTER NACHT WIEDER ZUHAUSE" - mit Großbuchstaben verleiht Monika Beisler aus Freiburg ihrer Erleichterung auf Facebook Ausdruck. Ihre Tochter, die vor fünf Jahren spurlos verschwand, hatte zuvor über das soziale Netzwerk Kontakt zu ihrer Familie gesucht. Freunde holten die heute 18-Jährige wenig später in Mailand ab und brachten sie wieder nach Hause. Die Polizei Freiburg hat Marias Rückkehr mittlerweile bestätigt.

Fünf Jahre zuvor

Im Mai 2013 meldete die Familie Maria bei der Polizei als vermisst. Man vermutete, die 13-Jährige sei mit ihrer Internet-Bekanntschaft, dem 53-Jährigen Bernhard Haase aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen, untergetaucht. Angefreundet hatten sich die beiden laut Medienberichten in einem Internetchat, in dem der Mann sich als Teenager ausgegeben hatte. Es folgten Treffen in Freiburger Hotels. Wie die "Badener Zeitung" berichtet war der 53-Jährige zuvor bereits von seiner eigenen Ehefrau angezeigt worden, weil er sich auf diese Weise an andere Teenager-Mädchen herangemacht haben soll.

Die Polizei fahndete europaweit. In Polen sollen Maria und ihr Begleiter 2013 gesehen worden sein, ebenso in Tschechien. Gegen Bernhard Haase wurde ein internationaler Haftbefehl ausgestellt. Gefasst werden konnte er allerdings nicht, und auch das Mädchen blieb verschwunden. Trotzdem wurde die Fahndung bis heute fortgesetzt.

Rückkehr nach 1944 Tagen

Nach 1944 Tagen dann die Erlösung für die Familie. Maria ist wieder zuhause. Ihre Mutter bedankt sich auf Facebook "bei den Medien und nicht zuletzt bei den inländischen sowie ausländischen Polizeibehörden" für ihr Engagement. "Es gibt heute keine glücklichere Familie als unsere."

Zu den Umständen von Marias Rückkehr ist außer dem, was ihre Mutter auf Facebook veröffentlichte, nichts bekannt. Monika Beisler bittet die Öffentlichkeit in dieser Hinsicht auch um Geduld. Auch zu den genaueren Gründen für den Weggang ihrer Tochter liegen keine Informationen vor.

Nach Maris mutmaßlichem Begleiter wird weiterhin gefahndet. Bernhard Haase wird Kindesentziehung in einem besondres schweren Fall sowie der sexuelle Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen.