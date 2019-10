Nach Funkmastbrand in Berglen Sechs Wochen ohne Empfang: Das rät der Verbraucherschützer

Auflage der Bundesnetzagentur bei der Versteigerung der Mobilfunklizenzen war, eine 98-prozentige Netzabdeckung mit mobilem Breitband deutschlandweit von jedem Anbieter zu erreichen. Insoweit sind Anbieter nur dazu verpflichtet. Aber selbst dass die erreicht wird, bezweifle ich. Es ist aber schwierig, den Anbietern nachzuweisen, dass sie das nicht schaffen. Ich kenne selbst in Stuttgart Gegenden, das sind von Haus aus weiße Flecken. Bei einem wochenlangen Ausfall eines Mobilfunkmasts die Kunden auf eine generelle Erreichbarkeit, auch fernab ihrer gewöhnlichen Aufenthaltsorte, zu verweisen, ist lebensfremd. Dennoch verweisen Anbieter, sofern die 98- Prozent-Abdeckung erreicht würde, auf diese generelle Grundverpflichtung.

Was sollen die betroffenen Kunden also machen, was empfehlen Sie ihnen?

Sich auf den Punkt Leistungsstörung stützen. Gegenüber ihrem Anbieter argumentieren, dass sie sich ja gerade für ihn entschieden haben, weil sie davon ausgehen, dass sie bei ihm die Abdeckung haben, also garantiert auch von zu Hause telefonieren können und dort erreichbar sind. Setzen Sie Ihrem Anbieter schriftlich (per Einschreiben) eine angemessene Frist, in der Regel sind 14 Tage ausreichend, die Leistung zu erbringen. Das kann auch durch Reparatur oder notfalls durch einen Behelfsmast erfolgen. Außerdem sollten Sie eine Gutschrift für die eingeschränkte Nutzung fordern und bei Nichtbehebung der Störung sich eine Kürzung des Entgelts und die außerordentliche Kündigung des Vertrags vorbehalten. Man muss aber auch gleich dazusagen, dass im Streitfall die Kunden die Begründung dafür, die Leistungsstörung, nachweisen müssen, und das ist nicht so einfach, wie es sich anhören mag. Sie sind aber auch deswegen immer in der schlechteren Position, weil ihre Entgelte per Lastschrift abgebucht werden. Die Anbieter machen das munter immer weiter, Leistungsstörung hin oder her, die kommen gar nicht auf die Idee, von sich aus eine Kürzung oder gar ein Aussetzen des Entgelts anzubieten. Wenn man das will, muss man die also dazu auffordern. Ich rate davon ab, Geld, das per Lastschrift abgebucht wurde, sich einfach gleich wieder zurückzuholen. Das kann nämlich Folgen haben bis hin zum Inkasso. Also immer erst auffordern und dann ankündigen. Zu bedenken gilt auch, dass Telefonieren und Surfen an anderen Orten ja funktioniert, so dass nur eine teilweise Kürzung möglich ist.