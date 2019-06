Nach Go-Ahead-Übernahme Remsbahn besteht Stresstest nach den Pfingstferien

Pünktlich um 7.54 Uhr startete der Zug in Schwäbisch Gmünd und kam ebenso pünktlich um 8.28 Uhr in Waiblingen an. Zwei sogenannte "Fünfteiler" mit je 273 Sitzplätzen waren am Morgen auf der Strecke unterwegs gewesen. Auf dem gesamten Weg von Gmünd bis Waiblingen habe es freie Sitzplätze gegeben, berichtet Schwarz.

"Die Klimatisierung war gut, das W-LAN hat funktioniert, die Leute waren entspannt", resümiert unser Reporter. Lediglich die Toiletten haben in dem Fünfteiler, in dem er saß, nicht funktioniert.