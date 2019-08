Nach Großbrand in Remshalden-Grunbach Spurensuche in der Brandruine hat begonnen

Insgesamt hat die Feuerwehr am Freitag etwa 800 Kubikmeter (800 000 Liter) Wasser verbraucht, um den Brand zu löschen. Der Hauptteil der Löscharbeiten spielte sich zwischen 5.45 und 7.45 Uhr ab. Diese Zeit brauchte die Feuerwehr ab der Alarmierung, um das hoch lodernde Feuer in der Firma GUP in der Fellbacher Straße zu löschen. Es brannten in dem Sanierungs- und Entsorgungsbetrieb gelagerte Materialien. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

"Nach den Werten, die uns vorliegen, gab es keine Auffälligkeiten"

Da sich auch Schadstoffe unter den gelagerten Materialien befanden, untersuchte die Feuerwehr mit einem speziellen, aus Backnang angerückten Fahrzeug, ob durch die Rauchgase in der Luft eine Gefahr für die Bewohner der umliegenden Orte besteht – und konnte bald Entwarnung geben. Auch die entnommenen Proben des Rußniederschlags am Boden stellten sich nach einer Überprüfung im Labor als unbedenklich heraus.

„Nach den Werten, die uns vorliegen, gab es keine Auffälligkeiten“, sagt Timo Heckel, Sprecher der Remshaldener Feuerwehr. Wein, Getreide, Obst oder Gemüse, die in der Umgebung angebaut würden, könne man verzehren, meint Heckel. Der Messwagen der Feuerwehr war nicht nur in Grunbach, sondern in einem größeren Umkreis unterwegs, so zum Beispiel auch in Rohrbronn und Weinstadt.

Zeitlicher Ablauf

Für die Feuerwehr Remshalden dauerte der Einsatz am Freitag zunächst bis 16.30 Uhr. Dann verließ die noch abgestellte Brandwache den Ort des Geschehens. Am Abend musste die Feuerwehr dann aber noch einmal ausrücken, als jemand wegen erneut aufsteigenden Rauches den Notruf wählte. Gegen 20.30 Uhr sei dieses Wiederaufflackern dann jedoch auch gelöscht gewesen, sagt Timo Heckel.

Für die Kriminalpolizei hat nun am Dienstag die Spurensuche in der Brandruine begonnen, wobei es die Spezialisten dabei ziemlich schwer haben dürften. Das Gebäude liegt in Trümmern, ein Abrissbagger war dort während der Löscharbeiten im Einsatz, um Glutnester aufzudecken, alles ist mit Wasser und Schaum durchtränkt.

Simon Schneider, Geschäftsführer von GUP, konnte und wollte sich bislang gegenüber unserer Zeitung verständlicherweise nicht zu dem Geschehen äußern. „Wir gucken, dass der Betrieb weiterfunktioniert“, sagt er. Ansonsten müsse man abwarten, was die Untersuchungen am Brandort möglicherweise ergeben.