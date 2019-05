Waiblingen-Bittenfeld.

Die Schillerstraße in Waiblingen-Bittenfeld wird von Montag (20.05.) bis Freitag (24.05.) von der Einmündung Hochdorfer Straße bis zur Schulstraße gesperrt. Der Grund der Sperrung sind Belagsarbeiten nach einem Ölunfall im Januar. Für die Zeit dieser Vollsperrung ist eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Buslinie 201 kann die Haltestellen „Schulstraße“, „Beethovenstraße“, „Friedhof“ und „Altes Rathaus“ nicht befahren. Die Haltestelle am Zipfelbach wird für die Zeit der Umleitung in die Vogelsangstraße (Brücke) verlegt.