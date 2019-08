Nach Kritik von Eltern Schloss-Spielplatz in Schorndorf nachgerüstet

Aber die breite Masse der Kinder kommt nun auf keinen Fall mehr hoch, weiß der Spielplatzplaner. Nur jemand, der wirklich extrem sportlich ist, sollte dort oben hinaufgelangen. Und noch etwas wurde verändert: Am Wasserpumpen-Pilz wurde ein hölzernes Podest errichtet. So können die Kinder von allen Seiten ans Wasser ran, es gibt viel weniger Gedrängel, weniger Streit, weniger Abstürze am heiß umkämpften Nass.

Die Motivation der Spielplatzmacher

Was die Motivation der „Kukuk“-Spielplatzmacher ist? „Die Spielplätze sind in der heutigen Zeit oft die letzten Freiräume, in denen sich Kinder entfalten und austoben können“, weiß Robin Wagner. Und so wollen er und seine Kollegen naturnahe und künstlerisch gestaltete Spielräume schaffen, die Spielideen wenig einschränken. Mit ihrer abstrakten Formensprache und den luftigen Strukturen wollen sie die Kinder in ihrer Aufmerksamkeit herausfordern. „Die Naturmaterialien und -felsen muss ich genau anschauen. Ich muss erkennen, wo Strukturen sind, an denen ich mich festhalten kann.“

Speziell die Balkenkonstruktion auf dem Spielplatz im Stadtpark lädt dazu ein, sich minutenlang in der Luft entlang der Kletterstraßen zu bewegen. Wo Boulderstrecken festgelegte Kletterwege anbieten, wollen die Spielplatzkünstler die Eigenständigkeit aus den Kindern herauskitzeln. Sie sollen eigene Ideen, einen eigenen Ansporn entwickeln.

Was für die Kletterstrecken gilt, stimmt auch für das Spielangebot. Die bewusst abstrakt gehaltenen Holzgebilde können im Rahmen des kindlichen Rollenspiels alles darstellen, was gerade gebraucht wird. „Es wird keine offensichtliche Geschichte erzählt, die Konstrukte schließen an nichts Konkretes an. Dies, obwohl sich die Entwickler abstrakt an das Thema „Fort in Schorndorf“ herangetastet haben. Wer will, kann in den tunnelartigen Gängen einen Wehrgang, in den senkrechten Formen Burgtürme entdecken, muss es aber nicht. „Nichts soll eindeutig sein“, erklärt Robin Wagner. „Die Kinder sollen sich in ihrer Fantasie selbst vorstellen, wo sie sich befinden. Sie sollen und dürfen selbst an Dingen anknüpfen, die sie selbst schon gesehen und erlebt haben.“