Nach Ladendiebstahl in Schorndorf Jugendliche beleidigen und bedrohen Polizisten

Die Polizei war laut Pressemitteilung wegen eines Ladendiebstahls gegen 19 Uhr in einen Discounter in der Göppinger Straße in Schorndorf ausgerückt. Ein Ladendetektiv hatte die vier Jugendlichen festgehalten. Während die Polizei die Personalien der jungen Männer überprüfte, versuchte einer von ihnen, einen der Polizisten zu schlagen. Außerdem beleidigten die Jugendlichen die Polizisten. Einer von ihnen kündigte außerdem an, einen der Polizisten töten zu wollen.

Die Polizei brachte die vier Jugendlichen aufs Polizeirevier genommen und übergab sie anschließend ihren Erziehungsberechtigten.