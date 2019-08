Nach langer Diskussion Kita-Gebühren in Alfdorf werden erhöht

Knödler: „Ich mache mir Gedanken, wie Eltern das bezahlen sollen.“

Dies stieß bei einer Reihe von Gemeinderäten auf Kritik. Stefan Knödler (Unabhängige Bürgerliste) sagte: „Ich mache mir langsam Gedanken, wie die Eltern das bezahlen sollen.“ Er forderte deshalb, gar keine Änderung bei den Beiträgen vorzunehmen.

Klaus Hinderer (Freie Wähler) zeigte sich vor allem überrascht, dass die neue Gebührenordnung ohne vorherige Beratung im Kindergarten- und Schulausschuss dem Gemeinderat vorgelegt wurde. Er fand, „das wird uns jetzt aufdiktiert“ – und plädierte deshalb dafür, das Thema zu vertagen. Die Satzung könne schließlich auch rückwirkend geändert werden.

„Sie haben völlig Recht, dass das vorberaten werden müsste“, sagt Bürgermeister Segan. Allerdings sei das Anliegen mit der verlängerten Betreuungszeit an der Grundschule relativ kurzfristig an die Verwaltung herangetragen worden. So sei es zu der Verzögerung gekommen. Künftig werde das wieder im Ausschuss beraten, worauf Hinderer lediglich fragte: „Darf ich lachen?“

Bürgermeister Segan: Nicht Äfpel mit Birnen vergleichen

Es sei zwar möglich, Beiträge auch während des Jahres zu ändern, ergänzte Kämmerer Norbert Kronberger. Allerdings entstünde dann eine Benachteiligung für die Kinder, die bei kirchlichen Trägern betreut werden, da diese den Landesrichtsatz zum 1. September übernehmen. Außerdem müsste die Gemeinde die Mehrkosten den kirchlichen Trägern dann erstatten. „Wir hätten also nicht nur weniger Einnahmen, sondern auch mehr Ausgaben.“

Als dann Gemeinderat Thomas Maier (Freie Wähler) den Vergleich mit anderen Kommunen, die ein größeres und flexibleres Angebot bieten, wagte, nahm Bürgermeister Segan dies zum Anlass für einen Hinweis zur Vorsicht. Man könne nämlich nicht so einfach Äpfel mit Birnen und Alfdorf mit Gemeinden vergleichen, die eine zentrale, große Einrichtung haben. „Alfdorf bietet Betreuung an verschiedenen Teilorten an, das hat auch einen Wert.“ Obwohl dort bisweilen nur ein rudimentäres Angebot organisiert werden könne.

Sascha Kühne (CDU) machte schließlich den Vorschlag, zumindest die fünfprozentige Erhöhung des Anteils am Landesrichtsatz bei den U3-Plätzen für ein Jahr auszusetzen – als politisches Zeichen für die Eltern, weil hier die Steigerung am spürbarsten ist und weil die Gemeinde mit einem Deckungsgrad durch Gebühren von 38 Prozent vergleichsweise gut dastehe.

Michael Lauber (Freie Wähler) hingegen empfand es als „absolut unlogisch und inkonsequent“, die Gebühren nur bei einer Gruppe nicht zu erhöhen.

Hipp: keine Spreizung zugunsten Besserverdienender

Wolfgang Hipp (Freie Wähler) pflichtete dem bei: „Das ist exakt der Punkt.“ Davon würden nämlich vor allem sozial ohnehin besser gestellte Gruppen profitieren. „Und es kann nicht sein, dass man hier eine Spreizung zugunsten von Besserverdienenden macht.“ Kühne gab daraufhin zu bedenken, dass es auch genau umgekehrt sein könne – und gerade etwa Alleinerziehende, die arbeiten müssen, dieses Angebot in Anspruch nehmen. So etwas könnte die Gemeinde doch mal untersuchen.

Zur Abstimmung standen schließlich drei Beschlussvorschläge. Stefan Knödler forderte überhaupt keine Erhöhung, Sascha Kühne die Aussetzung der Fünf-Prozent-Erhöhung bei den U3-Kindern. Und die Verwaltung blieb bei ihrem Vorschlag, der als einziger (bei sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen) eine Mehrheit fand.