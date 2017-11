Nach Leichenfund bei Asperg Vermisste Frau ist getötet worden

Backnang/Waiblingen. Die vermisste 22-jährige Frau aus Backnang-Strümpfelbach ist tot. Der Vater eines ihrer beiden Kinder wird dringend verdächtigt, die Frau umgebracht zu haben. Ihre Leiche wurde am Mittwoch auf einem Gartengrundstück bei Asperg im Kreis Ludwigsburg gefunden. Die Kriminalpolizei sprach bei einer Pressekonferenz von einem Sorgerechtsstreit als möglichem Tatmotiv . Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24-jährigen Deutschen Totschlag vor, bestätigte Presse-Staatsanwalt Jan Holzner am Donnerstagvormittag. Nachmittags folgte eine Pressekonferenz der Polizei in Waiblingen. Zu den Todesumständen machte der leitende Kriminaldirektor Reiner Möller keine näheren Angaben, nur so viel: Es besteht „traurige Gewissheit“, dass es sich bei der Toten um die junge Mutter handelt. Die Leiche sei bereits obduziert.