Nach Messerattacke in Plüderhausen Auslieferung dauert bis zu zwei Monate

Verdächtiger konnte in Belgien aufgespürt werden

Wie berichtet, war der 20-Jährige aus Schorndorf sofort in Verdacht geraten und nach der Tat vernommen worden. Doch die Beweise reichten für einen Haftbefehl nicht aus, zumal er ein Alibi vorzuweisen hatte, das sich zunächst nicht ohne Weiteres entkräften ließ. Das Opfer konnte den 20-Jährigen ebenfalls nicht identifizieren. Die Auswertung der Spuren am Tatort dauerte seine Zeit – und der Asylbewerber aus Afghanistan tauchte am 19. Juli unter. Nachdem Kriminaltechniker die am Tatort gefundenen DNA-Spuren eindeutig zuordnen konnten, startete die Polizei eine öffentliche Fahndung. Auch Zielfahnder des Landeskriminalamtes machten sich ans Werk. Sie spürten den Verdächtigen in Belgien auf. Er wurde am vergangenen Wochenende in Brüssel verhaftet und sitzt seither in Auslieferungshaft.