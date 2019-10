Nach Niederlage gegen SC Magdeburg TVB Stuttgart muss sich weiter in Geduld üben

Im zweiten Spielabschnitt musste sich der TVB allerdings an die eigene Nase fassen. Binnen zehn Minuten wandelte der SCM den Zwei-Tore-Rückstand in einen Drei-Tore-Vorsprung um. „Wir haben schlecht verteidigt und Damgaard nicht zu fassen bekommen.“ So behielt der Favorit beim 33:28 die Punkte.

Mehr Zeitstrafen als die Gegner - in fast jeder Partie

„Nach dem Spielverlauf sind wir enttäuscht, die Niederlage ist zu hoch ausgefallen“, so Schweikardt, der wichtige Erkenntnisse mitnimmt. „Man merkt, dass sich die Mannschaft immer mehr findet.“ Zudem hat der TVB seit Donnerstag mit Rudolf Faluvégi eine weitere personelle Alternative. „Rudi hat das Spiel gut gesteuert“, so Schweikardt. Nach seiner langen Verletzungspause sei er zwar noch weit weg von seiner Bestform, doch er habe großes Potenzial – und Faluvégi ist heiß darauf, seinem Team weiterzuhelfen. Bisweilen agiert er noch ein wenig übermotiviert. So sah der Spielmacher kurz vor Schluss bei einer Abwehraktion die Rote Karte, die in einer weiteren Unterzahl mündete.

Auffallend ist in dieser Saison, dass der TVB in fast jeder Partie mehr Zeitstrafen aufgebrummt bekommt als die Gegner. Während die in neun Spielen 27 kassierten, sammelten die Stuttgarter 50. Schweikardt möchte seinen Spielern aber keinen Vorwurf machen, sieht dies eher dem Übereifer geschuldet. „Sie versuchen oft, Zweikämpfe zu gewinnen, die eigentlich schon verloren sind.“ Einige seien noch jung und müssten cleverer agieren, doch auch dies gehöre zum Lernprozess.

Nach der Spielpause geht’s für den TVB am Samstag, 2. November (20.30 Uhr), weiter: Der Deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt gastiert in der Porsche-Arena.