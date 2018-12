"Nach oben ist alles möglich" Ex-VfB-Stürmer Daniel Ginczek hat einen Lauf

Alles richtig gemacht. Das gilt für Daniel Ginczek, vor allem aber den VfL Wolfsburg. Dank des Laufs des Sommer-Neuzugangs vom VfB Stuttgart wächst in Wolfsburg inzwischen sogar der Glaube an die Rückkehr nach Europa. "Wir wollen uns keine Limits setzen", bekräftigte VfL-Coach Bruno Labbadia am Montag.

Bei 22 Punkten aus 15 Partien vor den noch ausstehenden Spielen am Dienstag gegen Stuttgart (20.30 Uhr / ZVW-Liveticker) und am Sonntag beim FC Augsburg (15.30 Uhr) besteht für den Fast-Absteiger der vergangenen beiden Jahre die Chance, auf einem Europapokal-Platz zu überwintern. Nur ein Zähler beträgt der Rückstand auf 1899 Hoffenheim auf Rang sechs. "So kann es weitergehen", frohlockte Labbadia weiter. Gemeint war damit Goalgetter Ginczek, irgendwie aber auch die Gesamtsituation beim VfL. Großen Anteil am Aufschwung hat vor allem Ginczek. Fünf Tore schoss der 27 Jahre alte Angreifer in 15 Spielen der Hinserie bislang - drei davon in den vergangenen drei Partien. An sechs der vergangenen sieben Wolfsburger Toren war Ginczek zudem selbst beteiligt. "Ich wünsche mir, dass er weiter so dran bleibt", sagte Labbadia vor dem Spiel am Dienstag gegen Ginczeks Ex-Club.

"Klar freue ich mich auf Dienstag", sagte Ginczek nach seinem jüngsten Tor zum 2:0-Sieg beim 1. FC Nürnberg - einem weiteren Ex-Club von ihm. In Stuttgart feixten sie im Sommer noch hinter vorgehaltener Hand über den vermeintlichen Transfererfolg. Ginczek wechselte nach sieben Toren in 34 Spielen für zehn Millionen Euro nach Wolfsburg. Durch die Rückkehr von Ex-Nationalspieler Mario Gomez (vom VfL) nach Stuttgart schien Ginczek beim scheinbar aufstrebenden VfB entbehrlich. Zumal die Schwaben obendrein zu den zehn Millionen Euro auch noch Offensivspieler Daniel Didavi zurück bekamen.

Wolfsburg profitiert aktuell vom Lauf Ginczeks

"Es sind zwei Neuzugänge, die uns mit absoluter Sicherheit spielerisch stärken", sagte VfB-Manager Michael Reschke damals über Didavi und den aus Dortmund geholten Gonzalo Castro.

Nun, die Realität sieht anders aus. Wolfsburg profitiert aktuell vom Lauf Ginczeks, spielt deutlich erfolgreicher Fußball als im vergangenen Jahr und orientiert sich nach oben. Dorthin, wo der VfB eigentlich hinwollte. Die Realität heißt dort aber Kampf gegen den Abstieg. Auch die spielerische Stärkung, die Reschke erwartete, lässt auf sich warten. Und der bekanntermaßen verletzungsanfällige Didavi spielte bislang gerade einmal fünf Spiele für Stuttgart.

"Das überrascht uns alle nicht", sagte Labbadia zum Ginczek-Hoch und der Art und Weise, wie Wolfsburg vom Spielertausch im Sommer profitiert. "Nach oben ist alles möglich", sagte Ginczek nun vor den letzten beiden Spielen in diesem Jahr. "Es ist noch kein Urlaub. Es sind noch sechs Punkte zu vergeben. Die wollen wir auch mitnehmen."