Nach Platzverweis im Derby VfB-Kapitän Kempf wird für drei Spiele gesperrt

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart muss im Hinrunden-Endspurt auf Marc Oliver Kempf verzichten. Der Stuttgarter Kapitän wird nach seinem Platzverweis im Derby gegen den KSC (3:0) am Sonntag für drei Spiele gesperrt. Das teilte das Sportgericht des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag mit. Cheftrainer Tim Walter muss also in den Spielen gegen den SV Sandhausen (01.12.), den 1. FC Nürnberg (09.12.) und den SV Darmstadt (16.12.) auf seinen Abwehrchef verzichten. Im letzten Spiel des Jahres bei Hannover 96 (21.12.) darf der 24-jährige Innenverteidiger wieder mitmischen.