Nach Polizeieinsatz in Stuttgart Verspätungen und einzelne Ausfälle bei der S-Bahn

Es kommt weiterhin zu Ausfällen bei der S3:





16.43 Uhr

Bei der S3 sieht es nicht besser aus:

16.40 Uhr

Auch die Linie S2 ist von den Ausfällen betroffen:

16.36 Uhr

Nach einer polizeilichen Ermittlung in einer S-Bahn der Linie S4 an der Haltestelle Stuttgart-Feuersee kommt es noch bis 18 Uhr zu Verspätungen und vereinzelten Ausfällen auf allen S-Bahn-Linien. Das teilte der VVS über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Polizei habe die betroffene Person mittlerweile in Gewahrsam genommen, heißt es weiter.