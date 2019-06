Nach Rekordsommer 2018 Welzheimer Wald leidet immer noch

So allmählich könnte es doch endlich mal richtig Sommer werden, denkt sich unsereins nach einem kühlen Wonnemonat und einer durchwachsenen ersten Junihälfte. „Für den Wald wäre es besser, der Sommer bliebe so kalt und nass wie bisher, und am besten bis in den Oktober“, sagt Kreisforstamtsleiter Martin Röhrs. „Der Wassermangel in der Tiefe der Böden ist noch lange nicht ausgeglichen“, warnt er. Insbesondere für die Südhänge in der Backnanger Bucht oder im Remstal gibt er keine Entwarnung. „Dort werden die Absterbe-Erscheinungen für alle Bäume weitergehen.“

2018 war aus Sicht der Förster in zweierlei Hinsicht problematisch. „Dieses Jahr trifft eine erstarkte Schadkäferpopulation auf geschwächte Bäume“, fasst Röhrs zusammen. Trockenheit und der milde Winter boten den Käferpopulationen optimale Bedingungen. Viele konnten überwintern, die Käfer seien insgesamt mit einer hohen Ausgangspopulation ins Jahr 2019 gestartet. Die Bäume hingegen kamen mit dem Wassermangel nicht klar und zeigen deutliche Zeichen von Stress.

Vier Schadinsekten machen dem Wald zu schaffen

Vier Sorten an Schadinsekten setzen den Bäumen im Staatswald zu. Der krummzähnige Borkenkäfer und der kleine Tannenborkenkäfer gehen auf Tannen los, die Fichte wird von Buchdrucker und Kupferstecher heimgesucht. Sehr aktiv sind zudem der Lärchenborkenkäfer, bei den Buchen der Buchenprachtkäfer und der zweifarbige Buchenborkenkäfer. Die Förster beobachten Fichten, die eine satte grüne Krone vermissen lassen, sehr durchsichtig sind und sich gelblich oder rötlich verfärben. Auch eindeutige Befallsmerkmale wie Bohrmehlspuren lassen darauf schließen, dass sich die Käfer in viele Bäume eingebohrt und bereits Bruten angelegt haben.