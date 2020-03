Nach Remis gegen Bielefeld VfB-Sportdirektor Mislintat hadert mit Schiedsrichter Dankert

DSC-Coach Uwe Neuhaus: „Das Spiel war schon eines Spitzenspiels würdig. Die Partie war vor allem in der ersten Halbzeit taktisch geprägt. Wir haben den VfB anders erwartet und hatte die eine oder andere Gelegenheit mehr, um in Führung zu gehen. In die zweiten Halbzeit sind wir dann schlecht gestartet. Mit den beiden Wechseln sind wir dann gut gelegen. Vor allem Sven Schipplock mit seinen Pressingläufen hat dem VfB Schwierigkeiten bereitet und wir konnten den Druck erhöhen. Der Ausgleich war verdient. In der Schlussphase hätten wir sogar das Siegtor erzielen können.“

VfB-Torhüter Gregor Kobel: „Wir haben es bis zum 1:0 eigentlich gut gemacht und wenig zugelassen. Danach sind wir aber zu kopflos geworden, waren nicht mehr so kompakt und Bielefeld hat mehr Chancen bekommen. Hinten raus war Bielefeld dann näher am 2:1 als wir am Siegtreffer. Nach den 90 Minuten - und so wie das Spiel gelaufen ist - müssen wir den einen Punkt einfach mitnehmen.“

VfB-Verteidiger Pascal Stenzel: „Nach dem 1:0 wurden wir passiver, haben nicht mehr so viel Druck auf die Bielefelder Viererkette bekommen. Mit der Zeit wird es dann immer schwieriger, alles zu verteidigen. Beim Gegentreffer kann sich kein Bielefelder beschweren, wenn der Schiedsrichter das Foul abpfeift. Aus dem Spiel müssen wir lernen, dass wir über die gesamte Phase der Partie dominant sind und dominant bleiben. Wir nehmen den Punkt mit und machen weiter. Auch wenn wir uns mehr erhofft hatten. Wir haben nach wie vor alles in der eigenen Hand.“