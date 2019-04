Nach Schlägerei vor Waiblinger Shisha-Bar Polizisten stoppen zwei Männer mit Warnschuss

Unbeschriebene Blätter sind die zwei Angeklagten gewiss nicht: Im Vorstrafenregister des Jüngeren finden sich neun, in dem des Älteren acht Einträge. Die Vermerke lauten unter anderem auf Körperverletzung, Sachbeschädigung, Falschaussage, Raub, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Urkundenfälschung. Beide Männer sitzen derzeit wegen voriger einschlägiger Vergehen in Haft. Für den 27-Jährigen ist es die erste Freiheitsstrafe, der 38-Jährige hat bereits mehr als 12 Jahre in Gefängnis und Jugendarrest verbracht.

Der genaue Ablauf der Schlägerei lässt sich nicht rekonstruieren

Nun müssen die Männer sich erneut vor Gericht verantworten: Sie sollen eine Schlägerei vor einer Shisha-Bar angezettelt haben und anschließend vor der Polizei geflohen sein. Später sollen sie die Beamten bedroht, beleidigt und sich ihrer Verhaftung widersetzt haben. Der genaue Ablauf der Schlägerei lässt sich vor Gericht – auch anhand dreier Zeugenaussagen – nicht rekonstruieren. „Im Nachhinein Schlägereien aufzuklären ist sowieso immer schwierig“, stellt der Vorsitzende Richter Dautel fest. Doch im vorliegenden Fall sehe er auch große Widersprüche in den Zeugenaussagen. Das Verfahren wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer wird deshalb eingestellt.

Weiter verhandelt werden aber die anderen Anklagepunkte: tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Nachdem die Polizei verständigt war, sollen die zwei Angeklagten nämlich die Flucht ergriffen haben, kurze Zeit später jedoch mit Holzlatten bewaffnet zurückgekehrt und beim Eintreffen der Polizei erneut geflohen sein. Die Beamten nahmen die Verfolgung in Richtung Alter Bundesstraße auf. Zwar decken sich auch die Aussagen der Polizisten nicht gänzlich, klar scheint aber zu sein: Irgendwann hielten die Flüchtigen Holzlatten in der Hand, die Worte „Wir machen euch fertig, ihr Wichser“ sollen gefallen sein. Zumindest der Ältere warf seinen Pfosten dann in Richtung eines Polizisten. Der konnte ihn abwehren und blieb unverletzt.