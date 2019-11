Nach Stellwerkstörung in Waiblingen Was die Bahn in Zukunft besser machen will

Zu wenig Gleise

Ein elektrisches Stellwerk „ist weniger störungsanfällig“, hatte Sebastian Biber vor kurzem gesagt, als diese Zeitung sich im Waiblinger Stellwerk einen Eindruck von dessen Arbeit verschaffte . Der Bezirksleiter Betrieb nannte als einen der Gründe, warum es immer wieder stockt im Zugverkehr: Es sind zu viele Züge auf zu wenig Gleisen unterwegs. Knapp 30 Züge und S-Bahnen durchfahren allein den Waiblinger Bahnhof – in einer einzigen Stunde zur Hauptverkehrszeit. Funktioniert ein Signal nicht richtig, müssen die Techniker ein Problem in den mit Relais dicht an dicht bestückten Kästen finden – egal, welche Störung sich anbahnt, sie wird im dichten Zugverkehr sofort gravierende Auswirkungen haben.

In Zukunft wird alles besser – verspricht die Bahn. Digitale Stellwerke werden die elektronischen ablösen. Die Stellbefehle werden dann per Datenleitung an Weichen, Signale oder Gleiskontakte weitergeleitet, nicht mehr via Kabel. Die Instandhaltung wird deutlich einfacher. Kaputte Relais werden dann nicht mehr zu Signalstörungen führen.

So weit der Plan. Bis jetzt sind die Stellwerke nicht mal komplett auf elektronischen Betrieb umgerüstet, auch die Stellwerke im Rems-Murr-Kreis nicht. Bis die nächste und neueste Stellwerks-Generation, also die digitale Technik, überall Einzug hält – das wird dauern. Das Schienennetz der Bahn erstreckt sich in Deutschland auf eine Länge von rund 33 000 Kilometern. Es gibt Tausende Stellwerke und Bahnhöfe. Vor knapp zwei Jahren nahm das erste digitale Stellwerk den Betrieb auf – in Annaberg-Buchholz in Sachsen.