Nach technischen Problemen im Klärwerk Weinstadt verlangt Entschädigung von Firma Dürr

In einem Gespräch am 14. November 2018 stellte ein Vertreter von Dürr der Stadt noch in Aussicht, den bestehenden Wartungsvertrag für die Turbine zu erfüllen. Das ist freilich nie passiert. OB Michael Scharmann wollte wissen, warum dies der Stadt dennoch versprochen wurde. Zondler erklärte es damit, dass das Gespräch vor dem entsprechenden Vorstandsbeschluss stattfand. „Der Vorstandsbeschluss war so geheim, dass die Mitarbeiter es aus der Zeitung erfahren haben. Es war nicht so, dass wir Sie falsch informiert haben.“

Die Gas-Turbine ist seit Mitte Mai 2018 nicht mehr gelaufen

Zondler übermittelte der Stadt das Angebot von Dürr, für die Rückabwicklung des Geschäfts 190 000 Euro zu zahlen. „Es ist ein fairer Deal.“ Anfangs, sagte er, habe sein Unternehmen nur 130 000 Euro zahlen wollen. Auch betonte er, dass sein Unternehmen auf offene Forderungen aus dem Wartungsvertrag in Höhe von 18 000, 19 000 Euro verzichtet habe. Den Stadträten im Betriebsausschuss war dies dennoch zu wenig. GOL-Fraktionschef Manfred Siglinger fand beim Blick auf die Zahlen, dass die Stadt den tatsächlichen Restwert bekommen sollte – und der liegt wohl bei 210 000 Euro.

Auch CDU-Fraktionschef Ulrich Witzlinger sah dies so und merkte an, dass es üblich sei, sich beim Verhandeln langsam aufeinander zuzubewegen. Der Amtsrichter erinnerte daran, dass Weinstadt auch den Rechtsweg beschreiten kann: Bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung würde ein Gutachter nach seiner Auffassung sicher feststellen, welcher Schaden der Stadt entstanden sei – schließlich sei die Gas-Turbine seit Mitte Mai 2018 nicht mehr gelaufen. Fakt ist, dass die Turbine die versprochene elektrische Leistung von 95 bis 100 Kilowatt nur anfangs lieferte – danach ging es laut Klärwerkschef Ulrich Fabriz auf 46 Kilowatt runter.

Ohne Gegenstimme sprach sich der Betriebsausschuss dafür aus, dass Dürr sein Angebot verbessern soll. Zondler betonte, dass er das nicht selbst entscheiden kann. „Ich gebe Ihnen schriftlich Nachricht.“