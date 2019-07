Stau auf B14 Update: Frau bei Unfall im Leutenbachtunnel leicht verletzt

Inzwischen hat die Polizei auch erste Details zu dem Auffahrunfall im Leutenbachtunnel bekanntgegeben. Demnach ereignete sich der Zusammenstoß gegen 13.45 Uhr. Eine Fahrerin eines Ford Fiestas erkannte zu spät einen Rückstaut und fuhr einem Pkw Mitsubishi hinten auf. In diesem Fahrzeug wurde die Autofahrerin beim Aufprall leicht verletzt. An den Autos, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Derzeit ist die Unfallstelle einspurig passierbar. Der Rückstau im Berufsverkehr reicht bis nach Waiblingen zurück.

14.57 Uhr

Der Vekehr staut sich laut Straßenverkehrszentrale nun bis an den Ortseingang von Korb.