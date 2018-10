Nach Unfall im Kappelbergtunnel Wie konnte der Lastwagen stecken bleiben?

Die Behinderungen rund um den Kappelbergtunnel hielten sich in dieser verkehrsarmen Zeit im Rahmen. Kaum auszudenken, welches Verkehrschaos dieser Unfall im Berufsverkehr ausgelöst hätte. Wie berichtet, war der mit einer Straßenbau-Maschine beladene Sattelzug etwa 400 Meter nach der Tunneleinfahrt an einer der Lüftungsturbinen hängen geblieben und hatte diese vollständig abgerissen. Als der 50-jährige Fahrer des Sattelzugs nach rechts auf den Pannenstreifen fuhr, riss sein Gefährt zudem Lampen von der Tunneldecke. Am Sattelzug entstand kein Sachschaden, der 50-jährige Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen.

Wie der Unfall passieren konnte, ist der Polizei und dem Regierungspräsidium ein Rätsel. Ein Polizeisprecher spekuliert, dass ein handwerklicher Fehler vorgekommen sein könnte, als der Sattelzug mit einem sogenannten „Mobilen Brecher“ beladen wurde. Die Maschine zum Aufbrechen von Asphalt ragte wohl ein paar Zentimeter über die zulässige Höhe hinaus.

Es hätte reichen müssen

„Grundsätzlich kann derartigen Unfällen leider nicht vorgebeugt werden“, lautet die Antwort des Regierungspräsidiums auf unsere Frage, warum es vor dem Kappelbergtunnel keinen Durchfahrtsbegrenzer gibt. Die maximale Zulassungshöhe von Fahrzeugen betrage vier Meter. Schwertransporte müssten im Vorhinein genehmigt werden und seien mit Auflagen versehen. So wird die Route genau festgelegt. Die Auflage im konkreten Fall forderte eine maximale Höhe von 4,30 Meter und Begleitfahrzeug. Die Tunnelhöhe unterm Kappelberg misst 4,50 Meter. Es hätte also reichen müssen.

Hätte. Dass Durchfahrtsbegrenzer wie auch Warnschilder von begrenztem Nutzen sind, zeigt sich an der Bahnunterführung in Weinstadt-Beutelsbach, wo regelmäßig Transporter in der allerdings nur zwei Meter hohen Unterführung hängen bleiben. Sollte der Fahrer des Sattelzuges am Dienstagabend gegen Auflagen verstoßen haben, muss er mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei klärt eigenen Angaben zufolge derzeit, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Es war nicht der erste.