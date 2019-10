Nach Unfall mit AMG in Backnang PS-Beschränkung für junge Autofahrer?

Waiblingen/Backnang. Der Fahrer sehr jung, das Auto ein Super-Flitzer: Eine gefährliche Kombi, wie ein Unfall am Wochenende in Backnang wieder gezeigt hat. Ein 20-jähriger AMG-Fahrer wurde nach zu rasanter Fahrt schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Einsteiger auf zwei Rädern müssen sich über den Stufenführerschein an schnelle Maschinen herantasten. Autofahrer dürfen von der ersten Stunde an PS-strotzende Wagen steuern. Warum?