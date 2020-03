Schorndorf.

Im Oktober 2019 hatte ein Lkw auf der Landstraße zwischen Schorndorf und Oberberken (L1147) tonnenschwere Betonteile verloren und die Fahrbahn auf einer Länge von 15 Metern beschädigt . Die Bordsteine und der Straßenbelag müssen nun an dieser Stelle vom Straßenbauamt des Rems-Murr-Kreises erneuert werden. Von Dienstag (3. März) bis Freitag (6. März) wird daher eine halbseitige Sperrung am Ortsausgang von Schorndorf eingerichtet – jeweils von 8 bis 16 Uhr. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Der Verkehr werde halbseitig mit Hilfe einer Ampel an der Sperrung vorbeigeführt.