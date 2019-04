Nach versuchtem Tötungsdelikt in Schönaich Erste Ermittlungsergebnisse veröffentlicht

Schönaich.

In Schönaich (Kreis Böblingen) ist am späten Montagabend ein Gastwirt vor seinem Lokal durch Schüsse verletzt worden . Am Freitag haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft Stuttgart erste Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Den bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe "Eiche" zufolge war das Opfer zunächst mit einem der späteren Angreifer in der Gaststätte in eine verbale Auseinandersetzung geraten.