Nach VfB-Niederlage in Berlin Ärger über das „klarste Handspiel der Saison“

Der Blackout des Videoschiedsrichters hat den ohnehin gebeutelten VfB Stuttgart im Saisonendspurt nochmals zusätzlich in die Bredouille gebracht. „Ich weiß nicht, was in dem Moment im Keller los war“, sagte Interimscoach Nico Willig, als er sich nach dem 1:3 (0:2) bei Hertha BSC das klare Handspiel vom Berliner Karim Rekik nochmals am Bildschirm angesehen hatte. Live hatte Willig wie Schiedsrichter Daniel Schlager den strafbaren Einsatz von Herthas Verteidiger auch nicht erkannt: „Aber dafür haben wir den Videoschiedsrichter, dass er in solchen Situationen online ist.“ Der erfahrene Günter Perl als Video Assistant Referee (VAR) war aber off - mit aus Stuttgarter Sicht weitreichenden Auswirkungen auf den Verlauf der Partie.

„Das klarsten Handspiel der letzten Wochen und Monate“

Denn nach der nächsten Niederlage zittert der VfB noch immer um die Chance, wenigstens in zwei Relegationsspielen den erneuten Absturz in die Zweitklassigkeit zu vermeiden. Die Niederlage am drittletzten Spieltag der Saison fiel deutlich und verdient aus. Doch der VAR, der 600 Kilometer entfernt des Olympiastadions saß, sorgte bei den Schwaben für das größere Entsetzen.

VfB-Profi Dennis Aogo sprach von einem „riesengroßen Rätsel“, sein Kollege Alexander Esswein vom „klarsten Handspiel der letzten Wochen und Monate - vielleicht sogar der gesamten Saison“. Anders als auf anderen Plätzen bei den Fällen Jérôme Boateng (Bayern/als strafbares Handspiel gewertet) und Mario Götze (Dortmund/kein Elfmeter) war Rekiks Handspiel keine Sache der Auslegung. DFB-Schiedsrichterboss Lutz-Michael Fröhlich als Live-Zuschauer wertete deshalb die Szene als wenig gelungenes Beispiel für den Videoschiedsrichter.