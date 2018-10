Nachrichten-Podcast "Die Woche" Pendler-Region in Not

Waiblingen. Wir leben in einer Arbeitswelt in ständiger Bewegung – und Tage wie diese lehren uns: Das Verkehrsnetz verkraftet kaum noch die täglichen Pendlermassen. Wenn das S-Bahn-System mal wieder in die Knie geht und Unfälle B 14 oder B 29 lahmlegen, ahnen wir: Das Prinzip der entfesselten beruflichen Mobilität stößt an Grenzen. Darum geht es auch im neuen Podcast "Die Woche".