Nächtlicher Lkw-Lärm in Waiblingen Anwohner fordert Parkverbot in Gewerbegebiet

Vor sechs Jahren ist Daniel Sluka mit seiner Familie von Stuttgart an den Rötepark gezogen. Ein Reiheneckhaus und die Nähe zum Park lockten und schienen für die Kinder ideal. Wir haben uns das vorher angeschaut“, stellt der Familienvater klar. „Es war uns klar, dass es wegen des Busverkehrs und des nahen Remsparks nicht ganz ruhig werden würde.“

Nicht erwartet hatte er aber, dass er nachts regelmäßig von dröhnenden Lastwagenmotoren aus dem Schlaf gerissen werden würde. Das war nicht immer so. Doch die Gänsäckerstraße werde immer mehr zum Lkw-Parkplatz, ärgert sich Sluka. Und die Fahrer benähmen sich wie auf dem Betriebshof.

Um drei Uhr morgens aus dem Schlaf gerissen

Slukas Beobachtungen zufolge stellen die Lkw-Fahrer ihre Brummis am Nachmittag oder am frühen Abend ab und starten in den frühen Morgenstunden in den Arbeitstag. Anhänger werden abgestellt und dann wieder abgeholt. Um 3.05 Uhr, um 3.25 Uhr, 3.45 Uhr, um 4.30 Uhr, um 5.15 Uhr: Es sind üble Zeiten, zu denen Daniel Sluka und seine Frau aus dem Schlaf gerissen werden. Von warm laufenden Motoren, parlierenden Lkw-Fahrern, zuschlagenden Türen und anfahrenden Lastwagen. „Die Fahrzeuge stehen mit laufenden Motoren am Straßenrand und verseuchen die ganze Gegend mit Lärm“, so Sluka.