Stuttgart Aktenordner beschäftigt U-Ausschuss zur Zulagenaffäre

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Untersuchungsausschuss des Landtags wird sich am kommenden Montag mit einer neuen Wendung in der Zulagenaffäre an der Verwaltungshochschule beschäftigen: Ein bislang unbekannter Aktenordner zu den Vorgängen an der gebeutelten Kaderschmiede für den Beamtennachwuchs ist unerwartet aufgetaucht. Er wurde am Donnerstag dem Gremium übergeben - über ein Jahr nach seinem Start.