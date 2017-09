Nahverkehr in Stuttgart und Region Schusterbahn soll für Entlastung sorgen

Stuttgart - Drohende Fahrverbote, eine hohe Belastung der S-Bahn-Stammstrecke und kaum Alternativen in Sicht. Die Fraktion Die Linke in der Regionalversammlung will dem entgegensteuern und hat am Freitag einen Antrag zur Reaktivierung der Schusterbahn an den Verkehrsausschuss gerichtet.