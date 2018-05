Nationalmannschaft Mario Gomez steht im vorläufigen WM-Kader

Dortmund. VfB-Stürmer Mario Gomez steht im vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland. Das gab der Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Fußballmuseum in Dortmund bekannt. Löw nominierte insgesamt 27 Spieler. Erst am 4. Juni muss der DFB dem Weltverband FIFA den endgültigen WM-Kader melden.