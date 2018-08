Nationalmannschaft War es das für Sami Khedira?

Löw weiter: „Sami hat sich klare Ziele gesetzt, er hat sich nach dieser WM in der Verantwortung gesehen. Momentan hab ich ihm gesagt, dass ich ihn nicht nominiere. Dann wird seine Leistung entscheiden.“

„Wenn es aktuell Bessere gibt, dann werde ich das akzeptieren“

Dass Khedira nicht mehr dabei ist, hatte sich bereits angedeutet. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin hatte dafür im Vorfeld bereits Verständnis gezeigt. „Wenn es aktuell Bessere gibt, dann werde ich das akzeptieren“, hatte sich Khedira zuletzt in seinen sozialen Kanälen geäußert.

Khedira erklärte außerdem: "Und wenn es für mich nicht reichen sollte, wäre es für mich nur noch mehr Ansporn, weiter an mir zu arbeiten. Das bin ich meinem Sport, dem DFB, den Personen, die mich unterstützt haben und an mich glauben, und nicht zuletzt mir selbst schuldig." Sami Khedira hatte also schon eine Vorahnung. War es das jetzt mit der Nationalmannschaftskarriere des Weltmeisters von 2014? Beim nächsten großen Turnier, der EM 2020, wäre Khedira immerhin stolze 33 Jahre alt.

Ein Rücktritt aus dem DFB-Team, wie ihn beispielsweise sein alter VfB-Kollege Mario Gomez unlängst verkündet hat , steht für den heute 31-Jährigen allerdings nicht zur Debatte: "Sollte ich aber nominiert werden, weil der Bundestrainer der Meinung ist, dass ich dem DFB helfen könnte, dann ist das für mich immer zugleich Ehre und Verpflichtung."