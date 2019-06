Neben Mordopfer Walter Lübcke Rudersberger Denzinger steht auf "Schwarzer Liste"

Alfred Denzinger, „Lügenjournalist und Linksextremist“; Walter Lübcke, „Politiker (CDU)“: Die beiden Namen finden sich – neben vielen weiteren, vom Regisseur Fatih Akin über den Grünen Volker Beck bis zu Talkshow-Moderatorin Anne Will und Kardinal Rainer Woelki – auf einer „Schwarzen Liste“, die ein „Netzwerk demokratischer Widerstand“ ins Internet gestellt hat. Die Seite, so heißt es dort, diene „zur Dokumentation“ der „Verantwortlichen, Täter, Mittäter, Nutznießer, Profiteure und Helfershelfer der gegenwärtigen deutschfeindlichen, volksverräterischen Politik“, damit zu gegebener Zeit die Möglichkeit bestehe, „die Verräter am Deutschen Volk angemessen zur Verantwortung zu ziehen“.

Die Seite ist mindestens seit 2011 im Netz und wurde offenbar im April 2017 zuletzt aktualisiert. Man könnte geneigt sein, derlei als bösartig-wichtigtuerische Spinnerei abzutun – wenn nicht der Name Lübcke auf der Liste aufhorchen ließe. Vor dem Hintergrund, dass dieser Mann, der laut gegen Rassismus und für Flüchtlinge die Stimme erhoben hatte, nun tatsächlich per Kopfschuss hingerichtet worden ist, erscheint auch die Morddrohung, die Alfred Denzinger Ende April per Mail erhielt, in einem noch grelleren Licht als bisher schon.

"Denzinger jagen" ans Haus geschmiert

Denzinger, Schreiber und Fotograf für die Internetzeitung „Beobachternews“, besucht regelmäßig Demos der rechten Szene, um die Aufmärsche zu dokumentieren. Auch, wenn Antifa-Aktivisten AfD-Infostände umzingeln, ist er mit der Kamera dabei. Darüber hinaus erhebt er immer wieder harsche Vorwürfe gegen die Arbeit der Polizei. Manchen gilt er als linke Krawallschachtel; andere halten ihn für einen besonders unbeugsamen Kämpfer gegen rechten Ungeist. Wie auch immer – die Mail, die er Ende April erhielt, ist schockierend. Unter der Betreffzeile „Die Denzinger-Mischpoke töten“ hieß es darin, Denzinger werde „wegen feindlicher Agitation gegen das deutsche Volk“ zum Tode durch Verbrennen verurteilt, man werde seine Familie „der Ausrottung anheimstellen“. Im Visier Rechtsextremer ist er schon länger: Mehrmals zerstachen Unbekannte seine Autoreifen, beschmierten sein Haus mit Farbe und sprühten Parolen wie „Denzinger jagen“.