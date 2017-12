Neckargemünd (dpa/lsw)

Eine Frau ist nach einem Wohnungsbrand in Neckargemünd tot aufgefunden worden. Wie die Polizei in Mannheim mitteilte, starb die Frau am Dienstagabend trotz Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt noch am Ort. Die genauen Umstände seien bislang unbekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg leitete die Ermittlungen.