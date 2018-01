Neckarsulm Glassplitter in Hackfleisch: Rückruf bei Kaufland

Baden-Württemberg Ministerium bestätigt: Wolf bei Stuttgart gefilmt

Jetzt ist es sicher: Vor den Toren Stuttgarts ist vor wenigen Tagen ein Wolf gefilmt worden. Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg haben die Wolfssichtung nahe der A81 in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) bestätigt, wie das Umweltministerium am Donnerstag mitteilte.