Neckarwestheim Schiff mit leeren Castor-Behältern unterwegs

Neckarwestheim.

Zur Vorbereitung des nächsten Transports von hoch radioaktivem Atommüll auf dem Wasser hat in Neckarwestheim ein Spezialschiff mit Kurs Obrigheim abgelegt. Der sogenannte Schubverband trage drei leere Castor-Behälter, teilte am Dienstag der Energieversorger EnBW mit. Die Container sollen im stillgelegten Atomkraftwerk Obrigheim mit ausgedienten Brennelementen gefüllt und dann zu einem nicht bekannten Termin nach Neckarwestheim zurück gebracht werden. Es wäre der dritte Transport dieser Art seit Ende Juni. Gegner halten die Beförderung per Schiff für äußerst riskant.