Neckarwestheim Unbeladenes Castor-Spezialschiff fährt nach Neckarwestheim

Am Dienstag hatte das Spezialschiff drei leere Castor-Behälter von Neckarwestheim nach Obrigheim gebracht. Die Container werden nun im stillgelegten Atomkraftwerk Obrigheim mit ausgedienten Brennelementen gefüllt und dann zu einem nicht genannten Termin ins Zwischenlager nach Neckarwestheim zurück gebracht.

Atomkraftgegner halten die Beförderung von Atommüll auf dem Neckar für äußerst riskant. Das Bündnis Neckar-castorfrei geht davon aus, dass der Rücktransport der gefüllten Castoren in der ersten Oktoberhälfte erfolgen könnte. Der Betreiber EnBW und die Behörden halten den genauen Termin geheim und verweisen auf Sicherheitsbestimmungen.

Die bisherigen beiden Transporte ins etwa 50 Kilometer entfernte Neckarwestheim waren von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet worden. Das Unternehmen hat sich für den Transport ins Zwischenlager Neckarwestheim entschieden, damit kein weiteres Lager in Obrigheim gebaut werden muss.

Am heutigen Donnerstag fährt das Schiff laut EnBW zunächst ein Wendemanöver vor der Schleuse Guttenbach. Der leere Schubverband soll im Laufe des Tages dann in Neckarwestheim an der Anlegestelle des Kernkraftwerks festmachen und dort bleiben, bis die Castoren in Obrigheim gefüllt sind. Dann holt das Schiff die Behälter von dort ab und bringt sie nach Neckarwestheim.