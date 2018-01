Nellmersbach/Frankfurt DSDS: Fabian Bacher ist raus

Im August war der 25-Jährige zum ersten Mal am Ballermann auf Mallorca und wollte seit dem nur eins: Auf der Bühne auftreten. Bei "Deutschland sucht den Superstar" witterte er seine Chance und performte sein selbst ausgedachtes Lied „Bier Bier Bier“, das ihm eines Morgens beim Aufwachen eingefallen war. Singen sei schon immer ein Hobby von ihm gewesen. Und Partyschlager seien nun mal sein Metier. Das sagte er im ZVW-Interview und auch vor der DSDS-Jury.

Mit leicht schwäbischem Akzent und exzentrischen Tanzbewegungen trug er seinen vermeintlichen Schlagerhit in der Primetime-Show vor. Die Jury konnte er mit seinem Gesang allerdings nicht begeistern - und das, obwohl er mit seinem Künstlernamen "Backare" geklebte Bierdosen für jeden der vier mitbrachte. "Ich bin geflasht, wie schlecht das war", urteilte Musikproduzent Mousse T. Und auch der Rest der Juroren ließ sich nicht überzeugen. Dieter Bohlen empfahl sogar, statt einem Mikrofon eine Klobürste in die Hand zu nehmen, was Bacher offenbar wörtlich nahm und zu Hause umsetzte. Der Auftritt in der Sendung ist im Video zu sehen:

Quelle: RTL